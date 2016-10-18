WikiLeaks опублікував чергову частину листів глави передвиборчого штабу Клінтон
Про чергову публікацію листів WikiLeaks повідомив на сторінці у Twitter
WikiLeaks опублікував 10 частину електронного листування глави штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон Джона Подести.
На сторінці у Twitter ресурс опублікував повідомлення «Листи Подести. Частина 10».
RELEASE: The Podesta Emails Part 10 https://t.co/wzxeh70oUm#HillaryClinton#imWithHer#PodestaEmails#PodestaEmails10pic.twitter.com/VVkIwsRd6Q— WikiLeaks (@wikileaks) 17 октября 2016 г.
Загалом ресурс опублікував понад 15 тисяч електронних листів голови передвиборного штабу Хілларі Клінтон.
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Нагадаємо, засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який вже більше чотирьох років перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні, позбавили доступу в інтернет.
"Інтернет-з'єднання Джуліана Ассанжа було навмисно перервано з боку правлячої партії. У зв'язку з цим ми вживаємо відповідних заходів", - повідомляється на сторінці WikiLeaks в Twitter.
На початку жовтня Ассанж повідомив, що до кінця 2016 року буде опублікована «значна» інформація з урядів трьох країн, а також виборів у США.