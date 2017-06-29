Адміністрація Трампа визначила список "близьких родичів", які не підпадають під міграційний указ

Адміністрація президента Дональда Трампа встановила нові критерії для заявників на отримання візи США з шести переважно мусульманських країн і всіх біженців: тепер їм необхідний «близький» сімейний або діловий зв'язок зі Сполученими Штатами. Про це пише Associated Press. Такий крок послідував за рішенням Верховного суду, яке частково відновило спірний антиіммігрантський указ президента Трампа.

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Нові вказівки, спрямовані до посольств та консульств США у середу, говорять про те, що заявники з шести країн повинні довести зв'язок з одним з батьків, чоловіком/дружиною, дитиною, дорослим сином або дочкою, зятем, невісткою або кровним братом чи сестрою в США.

При цьому бабусі і дідусі, онуки, тітки, дядьки, племінниці, племінники, двоюрідні брати і сестри, зведені брати і сестри не рахуються близькими родичами.

Посольства і консульства США чекають інструкції про те, як реалізувати розпорядження Верховного суду, що частково відновило заборону на в'їзд громадянам 6 мусульманських країн після того, як воно було заблоковане судами нижчої інстанції. Очікується, що нові заходи будуть реалізовані в четвер.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд США дав можливість деяким положенням одного з міграційних указів Трампа частково вступити в силу. Зокрема, суд роз'яснив, що указ про обмеження на в'їзд не можна застосовувати до тих, у кого є давні стосунки з людьми або підприємствами в США, але можна до всіх інших.

При цьому, суд розгляне апеляцію на рішення двох судів нижчої інстанції, які заблокували укази президента країни Дональда Трампа про заборону на в'їзд в США з шести близькосхідних країн.