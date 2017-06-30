Бундестаг дозволив укладати одностатеві шлюби в Німеччині

11:22, 30 червня 2017
Світ
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Раніше Меркель, яка виступала проти голосування за гей-шлюби, змінила позицію.

Поцілунок в Бундестазі / REUTERS

Парламент Німеччини проголосував за реформу, що дозволяє гомосексуальним чоловікам і жінкам укладати юридично повноцінні шлюби і усиновляти дітей. За закон, що дозволяє одностатеві шлюби, проголосували більшість депутатів Бундестагу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Досі в Німеччині реєструвалися тільки цивільні союзи між одностатевими парами.

Голосування відбулося після того, як на початку тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка у ході своєї кампанії 2013 року виступала проти голосування за гей-шлюби, змінила позицію.

Прихильники ухвалення закону в Берліні / REUTERS

Меркель заявила, що хоче, щоб депутати з очолюваного нею "Християнсько-демократичного союзу" голосували з питання "так, як велить їм совість". Меркель зробила свою заяву на вечірці жіночого журналу "Брігітте".

Меркель пояснила це тим, що нещодавно сталася подія, яка "змінила її життя", маючи на увазі свою недавню зустріч з лесбійською парою, яка усиновила вісьмох дітей.

За її словами, на це також вплинуло те, що інші партії підтримують ідею винесення закону на голосування.

Про те, що підтримають закон, заявили і в Християнсько-соціальному союзі (ХСС), з яким ХДС утворює єдиний блок.

Незабаром після виступу Меркель прихильники гей-шлюбів запустили в "Твіттері" хештег #EheFuerAlle, або "Шлюб для всіх".

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Теги: #легалізація одностатевих шлюбів у Німеччині