Радник Порошенка: на марші ЛГБТ виходить більше людей, ніж готових мітингувати за союз з РФ

Позаштатний радник президента України Олег Медведєв заявляє, що на марші ЛГБТ-спільноти виходить вже більше людей, ніж готових мітингувати за союз з Росією. Про це Медведєв написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожДружина Тігіпка назвала російську агресію в Україні "громадянською війною", а тепер виправдовується (відео)«Оформилася нова меншина, кількісно близька до сексуальної. Втім, на ЛГБТ-прайд виходить вже більше людей, ніж готових мітингувати за союз з Росією», - зазначив він, коментуючи результати спільного соціологічного дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, згідно з якими лише 7,8% громадян вважають, що Україна, скоріше за все, в перспективі повинна приєднатися до Євразійського економічного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня у Києві відбувся Марш Рівності, у якому, за даними організаторів, взяли участь не менше 2 тисяч людей.