Без Росії: трибунал щодо збитого MH17 можуть зібрати у Нідерландах

У Нідерландах найближчим часом буде прийняте рішення щодо створення міжнародного трибуналу у справі авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777. Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на нідерландське видання Rtlnieuws.nl.

Згідно з повідомленням, через блокування Росією в ОНН пропозиції зі створення міжнародного трибуналу за збитий пасажирський літак, нідерландський уряд найближчим часом проведе засідання, на якому ухвалить рішення про проведення такого суду на території Нідерландів.

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Як повідомляє видання, до участі в трибуналі будуть залучені Україна, Малайзія, Бельгія та Австралія.

Відмова Росії від участі у трибуналі не вплине на процес, в таком разі буде прийнято рішення про заочне засудження всіх винуватців трагедії.

Як повідомляв УНІАН, літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпуру, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

Наприкінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні результати розслідування. У доповіді говориться, що зенітно-ракетна установка «Бук», з якої збили «Боїнг», була доставлена ​​на територію України з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебуває під контролем проросійських сепаратистів. У число підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.