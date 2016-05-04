Bellingcat встановила номер "Бука", що збив літак MH17

У доповіді стверджується, що вогнева установка 332 приписана до 53 зенітно-ракетній бригаді з Курська.

Відзначається, що в ході підготовки цього розслідування члени команди Bellingcat виявили та проаналізували десятки фотографій різних СВУ «Бук», опублікованих військовослужбовцями 53-ї зенітно-ракетної бригади з 2010 року.

Bellingcat пише, що їм вдалося однозначно встановити другу цифру номера «Бука 3х2» шляхом аналізу семи його відмітних особливостей, у тому числі характерної вм'ятини на пластині в передній частині лівого борту, білих відміток на шасі та комбінації підключення кабелів до лафета пускового пристрою.

"Ми вивчили наступні сім особливостей: форму ушкоджень бічних щитків гусениць, комбінації різних типів катків (порожнистих і зі спицями), вм'ятину в лівій бічній панелі, підключення кабельних з'єднань до лафета пускового пристрою, білі позначки на бічних щитках гусениць, шрифт і пробіли між цифрами, а також форму і розмір плям масла/кіптяви біля вихлопного отвору", - зазначили в Bellingcat.

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Так, експерти Bellingcat в результаті порівняння семи унікальних особливостей встановили, що «Бук 332» — єдина СВУ, яка має спільні риси з «Буком 3х2», котрі потрапили на відео і фото в Росії в червні 2014 року і на сході України 17 і 18 липня 2014 року.

При цьому експерти відзначають, що окремо жодна з семи відмінних особливостей не дозволяє однозначно встановити «особу» СВУ. "Однак при розгляді усієї сукупності особливостей очевидно, що «Бук 332» — це «Бук 3х2»", - сказано в повідомленні.

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"Крім того, при порівнянні особливостей «Бука 3х2» і «Бука 332» на фото і відео з Росії з наявними відео і фотографіями «Бука» на сході України (нижче названого «Бук сепаратистів») видно, що ці три «Бука» — насправді одна і та ж машина", - вказують у Bellingcat.

Разом з тим в Bellingcat відзначають, що багато із зазначених вище особливостей, наприклад, катки зі спицями, позначка «Н-2200» та інші або відсутні в українських «Буків», чи є у них дуже рідко. Зокрема, СВУ «Бук» українського 156-го зенітно-ракетного полку, що базувався в 2014 році в районі Луганська, Донецька і Маріуполя, не мають ніякої схожості з фото та відео «Бука 3х2» ні в Росії, ні в Україні.

"Таким чином, можна з упевненістю сказати, що 17 і 18 липня 2014 року на сході України була знята на фото та відео самохідна вогнева установка «Бук» під номером 332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в районі міста Курськ. На одному з відео цей «Бук», який ми раніше позначали як «Бук 3х2», рухається в напрямку центру району, звідки, за оцінкою Ради з безпеки Нідерландів, була запущена ракета, що збила MH17", - підсумували в Bellingcat.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією "ДНР".

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року була створена міжнародна слідча група, до складу якої увійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Зокрема, згідно із звітом, авіакатастрофа сталася в результаті детонації боєголовки типу 9N314M, яку "випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України".

Глава Радбезу Нідерландів заявив, що в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався в повітрі.