Меркель не віддала голос за легалізацію одностатевих шлюбів у Німеччині

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не голосувала за легалізацію одностатевих шлюбів у парламенті, оскільки вважає, що шлюби повинні бути укладені між чоловіками та жінками, передає Європейська правда з посиланням на Der Spiegel.

"Для мене шлюб, відповідно до Конституції, є союзом між чоловіком та жінкою. Тому я не підтримала законопроект", - пояснила Меркель.

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Втім канцлер висловила сподівання, що рішення парламентарів "принесе мир та соціальну згуртованість" у суспільство.

Варто відзначити, що близько 70 депутатів партії християнських демократів (ХДС), на відміну від своєї очільниці Меркель, схвалили легалізацію шлюбів.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня парламент Німеччини проголосував за реформу, що дозволяє гомосексуальним чоловікам і жінкам укладати юридично повноцінні шлюби і усиновляти дітей.

Голосування відбулося після того, як на початку тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка у ході своєї кампанії 2013 року виступала проти голосування за гей-шлюби, змінила позицію.

Меркель заявила, що хоче, щоб депутати з очолюваного нею "Християнсько-демократичного союзу" голосували з питання "так, як велить їм совість". Меркель зробила свою заяву на вечірці жіночого журналу "Брігітте".

Меркель пояснила це тим, що нещодавно сталася подія, яка "змінила її життя", маючи на увазі свою недавню зустріч з лесбійською парою, яка усиновила вісьмох дітей.

За її словами, на це також вплинуло те, що інші партії підтримують ідею винесення закону на голосування. Слід зазначити, що 24 вересня 2017 року в Німеччині відбудуться парламентські вибори. Очевидно, що Меркель таким чином не дала конкурентам можливість у передвиборчій гонці "розіграти карту" прав ЛГБТ-спільноти.