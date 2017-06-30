Юнкер зізнався, що у нього немає смартфона

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер очікує від головування Естонії у Раді ЄС розвитку програм, які стосуються цифрових технологій.

Про це він заявив під час візиту до Естонії, куди прибув напередодні початку головування балтійської країни у Раді ЄС, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Reuters.

Під час зустрічі Естонський прем’єр Юрі Ратас закликав до вільного обміну даними через у межах ЄС, щоб стимулювати економічне зростання блоку. Він наголосив, що вільне переміщення даних є умовою для функціонування єдиного цифрового ринку ЄС.

"Щоб забезпечити вільний обмін даних у Європі, нам необхідно збільшити рівень довіри та безпеки. Для цього потрібно зосередити увагу на проблемах кібербезпеки", - сказав Ратас.

Читайте такожЮнкер звинуватив Францію у марнотратстві

Що цікаво, глава Єврокомісії зізнався, що у нього немає смартфону, попри це він вірить у цифрове майбутнє ЄС.

"Я не повинен цього говорити, але скажу: у мене дотепер немає смартфону. Але навіть не будучи техніком, я знаю, наше майбутнє – цифрове", - зазначив Юнкер.

Юнкер поділився, що естонський прем’єр пожартував над його ставленням до мобільного зв’язку і запросив у Таллін, надіславши листівку. "Як у ХІХ столітті", - додав Юнкер.

Зазначимо, що питанням єдиного цифрового ринку у ЄС сьогодні в Єврокомісії опікується колишній естонський прем’єр Андрус Ансіп. Естонія зуміла трансформувати власну економіку саме завдяки впровадженню нових технологій.

Як відомо, Естонія очолить Раду ЄС з 1 липня по 31 грудня 2017 року.