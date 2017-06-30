В ПАРЄ голосуватимуть за відставку Аграмунта на сесії 9-13 жовтня - офіційно

В Парламентській асамблеї Ради Європи голосуватимуть за відставку її чинного президента Педро Аграмунта на сесії 9-13 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

"Клопотання про звільнення президента Парламенської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта щойно була внесена 158 членами, які представляють 5 політичних груп та 36 національних делегацій", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що відповідно до процедурних правил, разом з поправками від 27 червня 2017 року, зазначене клопотання повинно бути поставлено на розгляд з метою голосування на відкритті сесії Асамблеї, яка відбудеться 9-13 жовтня. Одразу же після голосування рішення буде опубліковано.

Також сказано, що в разі добровільної відставки президента ПАРЄ з його посади, зазначена процедура з його звільнення повинна припинитися.

"До прийняття остаточного рішення стосовно клопотання, президент припиняє головувати на засіданнях Асамблеї", - наголошується на сайті ПАРЄ.

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Як повідомляв УНІАН, 28 червня представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення зі свого складу президента ПАРЄ Аграмунта.

Після виключення Аграмунта зі складу групи Європейської народної партії, обов’язки президента ПАРЄ, згідно з регламентом, виконуватиме віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак він відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.