Скандал у ПАРЄ: Аграмунта виключили з групи, яка колись рекомендувала його в президенти Асамблеї
Лише двоє осіб утримались, а всі інші члени групи проголосували за те, що Аграмунт більше не може бути представником ЄНП.
Представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення зі свого складу президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта. Про це УНІАН повідомив народний депутат України з фракції “Народний фронт”, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець.
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“Щойно на своєму засіданні група ЄНП ухвалила безпрецедентне рішення - виключити Педро Аграмунта зі складу своєї групи, яка свого часу рекомендувала його на посаду президента ПАРЄ”, - зазначив депутат.
Він нагадав, що в ПАРЄ саме подання від парламентської групи є підставою для призначення особи на посаду президента.
“Тут є квотний принцип, і кожен наступний президент представляє іншу групу”, - додав Ємець.
“Враховуючи його візит на російському літаку до Сирії, враховуючи його поведінку, коли він неодноразово просто обманював Асамблею, обіцяючи самостійно подати у відставку, але так і не зробив цього, враховуючи, що саме через це було ухвалено зміни до регламенту в частині оголошення імпічменту президенту Асамблеї, група прийняла рішення, що Аграмунт просто не може залишатися в її складі”, - зауважив член української делегації в ПАРЄ.
За його словами, жоден член групи не проголосував проти виключення Аграмунта.
“Лише двоє осіб утримались, а всі інші члени групи проголосували за те, що Аграмунт більше не може бути представником ЄНП”, - підсумував Ємець.
Як повідомляв УНІАН, у березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.
Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.
28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.
2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.