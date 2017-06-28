Скандал у ПАРЄ: Аграмунта виключили з групи, яка колись рекомендувала його в президенти Асамблеї

Представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення зі свого складу президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта. Про це УНІАН повідомив народний депутат України з фракції “Народний фронт”, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець.

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“Щойно на своєму засіданні група ЄНП ухвалила безпрецедентне рішення - виключити Педро Аграмунта зі складу своєї групи, яка свого часу рекомендувала його на посаду президента ПАРЄ”, - зазначив депутат.

Він нагадав, що в ПАРЄ саме подання від парламентської групи є підставою для призначення особи на посаду президента.

“Тут є квотний принцип, і кожен наступний президент представляє іншу групу”, - додав Ємець.

“Враховуючи його візит на російському літаку до Сирії, враховуючи його поведінку, коли він неодноразово просто обманював Асамблею, обіцяючи самостійно подати у відставку, але так і не зробив цього, враховуючи, що саме через це було ухвалено зміни до регламенту в частині оголошення імпічменту президенту Асамблеї, група прийняла рішення, що Аграмунт просто не може залишатися в її складі”, - зауважив член української делегації в ПАРЄ.

За його словами, жоден член групи не проголосував проти виключення Аграмунта.

“Лише двоє осіб утримались, а всі інші члени групи проголосували за те, що Аграмунт більше не може бути представником ЄНП”, - підсумував Ємець.

Як повідомляв УНІАН, у березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.