У Бразилії 30-річне полювання поліції за главою великої "наркоімперії" увінчалося успіхом

У Бразилії затримано наркобарона Луїса Карлуса да Роша на прізвисько "Біла голова". Наркоторговець переховувався від поліції майже 30 років, двічі змінивши зовнішність за допомогою пластичної хірургії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як повідомили у федеральній поліції Бразилії, наркоторговець жив під ім'ям Вітор Луїс де Мораес. Провівши експертизу фотографій Роші та Мораєса, правоохоронці дійшли висновку, що це одна і та ж людина.

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В операції із затримання наркоторговця, що отримала назву "Спектрум", брали участь 150 співробітників правоохоронних органів.

Бразильська поліція називає Рошу головою однієї з найбільших "наркоімперій" у Південній Америці. Його статки оцінюються у 100 млн доларів.

За оцінками правоохоронців, організація Роші щомісяця виробляла у Болівії, Перу і Колумбії до п'яти тонн кокаїну, який потім переправлявся в США і Європу.

Кримінального боса звинувачують у відмиванні грошей, міжнародному наркотрафіку, підробці документів та організації злочинного співтовариства. Йому загрожує понад 50 років в'язниці.