На пляж у Франції хвилі винесли півтори тонни кокаїну

У Франції на пляж комуни Мімізан винесло понад півтори тонни кокаїну, повідомляє Le Parisien.

Повідомляється, що вантаж змило у воду після того, як наркоторговці, які йшли вздовж берега на двох гумових човнах перекинулись. Поліцейські, які прибули рятувати людей, і виявили пізніше на узбережжі безліч згортків з кокаїном.

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Наразі правоохоронці затримали 11 осіб, яких підозрюють у причетності до перевезення заборонених речовин. Серед них сім громадян Греції. В ході обшуків в одному з будинків у містечку Эскурс поліція виявила шість пакунків та валізу з білим порошком загальною вагою 250 кілограмів. Власники наркотиків — чотири вихідця з Греції — затримані.