Есмінець США в Південно-Китайському морі наблизився до спірного острова

Американський есмінець USS Stethem в неділю, 2 липня, пройшов на відстані 22 кілометрів від невеликого спірного острова Трайтон в Південно-Китайському морі.

Як передає DW.com, у МЗС КНР маневр корабля США назвали провокаційним кроком, який може ускладнити відносини між двома країнами. Пізніше офіційний Пекін оголосив, що в регіон були терміново направлені військові кораблі та літаки, для того, щоб "винести попередження" американському есмінцю і "витіснити його з територіальних вод".

Прохід корабля, покликаний продемонструвати свободу навігації в спірних водах, стався за кілька годин до запланованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном. Зазначається, що подібний маневр став другим з моменту приходу Трампа в Білий дім.

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В останні дні спостерігається загострення у відносинах Вашингтона і Пекіна. У четвер, 29 червня, президент США схвалив операцію з продажу зброї Тайваню, який у Китаї вважають частиною КНР. У той же день американський Мінфін ввів санкції проти одного з китайських банків, підозрюваних у відмиванні грошей з Північної Кореї. Крім цього, Держдеп США висловив занепокоєння у зв'язку із забезпеченням свобод в Гонконзі, а також помістив Китай у список країн, більше за інших причетних до торгівлі людьми.

Острів Трайтон входить в складі Парасельських островів архіпелагу в Південно-Китайському морі, що складається з маленьких острівців і рифів. На Трайтон, чия площа трохи перевищує 1 квадратний кілометр, претендують, крім Китаю, Тайвань і В'єтнам.