Китай закликав США розірвати угоду про продаж Тайваню зброї на $1,42 мільярда

Китай закликає США негайно скасувати домовленість про продаж американської зброї Тайваню на 1.42 млрд доларів, яка, на думку уряду КНР, може підігріти сепаратистські настрої на острові. Офіційний представник китайського МЗС закликав Вашингтон відмовитися від угоди і "зберігати вірність принципу єдиного Китаю", передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Тайвань - невід'ємна частиною території Китаю, і ми рішуче протестуємо проти цієї збройової угоди", - сказав офіційний представник китайського зовнішньополітичного відомства Лу Кан на прес-конференції.

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За словами Кана, рішення США порушує консенсус, якого досягли Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін під час візиту президента США в Китай у квітні цього року.

На прес-конференції в четвер Кан також розкритикував законопроект, що дозволяє американським кораблям заходити в порти Тайваню, який зараз проходить через американський сенат.

Раніше посольство Китаю в США заявило, що продаж зброї Тайваню буде сигналом сил, "які виступають за незалежність" острова.

Під час передвиборної кампанії Трамп різко критикував Китай, в основному, за те, що Пекін, на його думку, штучно занижує курс своєї національної валюти, підриваючи конкурентосопособность американських товарів.

Крім того, 3 грудня минулого року Трамп викликав різке невдоволення Пекіна, зателефонувавши безпосередньо керівництву Тайваню, чого господарі Білого дому не робили кілька десятиліть.

З 1979 року в США діє закон про відносини з Тайванем. Закон закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але не передбачає загальноприйнятих дипломатичних відносин.

Китай розглядає Тайвань не як окрему країну, а як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем.

Цієї політики "одного Китаю" дотримуються і США. Нинішній президент Тайваню Цай Інвень не приймає її.