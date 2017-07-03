Поліція Франції не вважає терактом стрілянину біля мечеті – ЗМІ

Поліція Франції не вважає терактом інцидент зі стріляниною біля мечеті.

Про це повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на газету «Прованс».

Можливою причиною атаки в правоохоронних органах називають сварку між молодими людьми.

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Напередодні ввечері в місті Авіньйоні двоє чоловіків у масках під'їхали до мечеті на машині і відкрили вогонь по людях, що виходили з будівлі. Постраждали 8 осіб, нападники втекли.