Поліція Франції не вважає терактом стрілянину біля мечеті – ЗМІ
04:39, 03 липня 2017Світ
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Можливою причиною атаки в правоохоронних органах називають сварку між молодими людьми.
Невідомі відкрили вогонь по людях, що виходили з будівлі / фото laprovence.com
Поліція Франції не вважає терактом інцидент зі стріляниною біля мечеті.
Про це повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на газету «Прованс».
Можливою причиною атаки в правоохоронних органах називають сварку між молодими людьми.
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Напередодні ввечері в місті Авіньйоні двоє чоловіків у масках під'їхали до мечеті на машині і відкрили вогонь по людях, що виходили з будівлі. Постраждали 8 осіб, нападники втекли.
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