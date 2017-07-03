У Франції сталася стрілянина біля мечеті: є постраждалі
03:39, 03 липня 2017Інциденти
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За попередньою інформацією, постраждали щонайменше чотири особи.
Вогонь відкрили двоє чоловіків у капюшонах / фото laprovence.com
У французькій комуні Авіньйон департаменту Воклюз сталася стрілянина біля мечеті.
Про це повідомляє La Provence, передає ТСН.
Вогонь відкрили двоє чоловіків у капюшонах, які прибули до місця інциденту на автомобілі.
При них була рушниця і пістолет.
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За попередньою інформацією, постраждали щонайменше чотири особи. Твіттер-канали, зокрема, News Executive, повідомляють про те, що в результаті інциденту зі стріляниною, є поранені.
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