У Франції сталася стрілянина біля мечеті: є постраждалі

03:39, 03 липня 2017
Інциденти
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За попередньою інформацією, постраждали щонайменше чотири особи.

Вогонь відкрили двоє чоловіків у капюшонах / фото laprovence.com

У французькій комуні Авіньйон департаменту Воклюз сталася стрілянина біля мечеті.

Про це повідомляє La Provence, передає ТСН.

Вогонь відкрили двоє чоловіків у капюшонах, які прибули до місця інциденту на автомобілі.

При них була рушниця і пістолет.

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За попередньою інформацією, постраждали щонайменше чотири особи. Твіттер-канали, зокрема, News Executive, повідомляють про те, що в результаті інциденту зі стріляниною, є поранені. 

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Теги: #стрілянина біля мечеті у Франції#інциденти у Франції