Термін ультиматуму Катару продовжений на 48 годин

Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет і Бахрейн продовжили термін ультиматуму Катару, на 48 годин. Таким чином четвірка держав виконала прохання ще однієї арабської країни, Кувейту, який виступає посередником в кризі. Про продовження терміну ультиматуму стало відомо в понеділок, 3 липня, як повідомляє DW.

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Офіційна Доха звинувачується в підтримці тероризму. Були припинені всі дипломатичні і економічні відносини чотирьох держав із Катаром. Раніше на адресу країни, яка в 2022 році повинна прийняти чемпіонат світу з футболу, був висунутий список вимог з 13 пунктів. У їх числі - закриття телеканалу Аль-Джазіра і турецької військової бази, розрив дипломатичних відносин з Іраном і зупинка фінансування терористичних груп. Спочатку вимоги повинні були бути виконані до 2 липня включно.

Міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані у минулі вихідні заявив, що уряд його країни відкинув усі вимоги. Крім цього в Досі вважають звинувачення з боку чотирьох держав необґрунтованими.