Трамп і Абе домовилися посилити тиск на КНДР

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході телефонної розмови підтвердили, що посилять тиск на КНДР спільно з Південною Кореєю. Про це розповів офіційний представник японського уряду, передає Reuters.

Відзначається, що двосторонні переговори були спрямовані на підтвердження тісної співпраці Вашингтона, Токіо і Сеула перед зустріччю «великої двадцятки» в німецькому Гамбурзі 7-8 червня.

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Трамп також обговорив ситуацію на Корейському півострові з головою КНР Сі Цзіньпіном. Раніше американський президент у своєму Twitter написав, що спроби Китаю вплинути на Північну Корею нічим не закінчилися. «Я високо ціную зусилля голови [КНР] Сі Цзіньпіна з Північної Кореї, але вони не спрацювали. Принаймні я знаю, що Китай намагався», — поскаржився Трамп.