У Франції запобігли спробі замаху на Еммануеля Макрона

У Франції заарештували ультра-правого націоналіста, який мав намір убити президента Еммануеля Макрона у присутності його колеги Дональда Трампа.

Звинувачення йому було висунуто ще в минулу суботу, 1 липня, а деталі по справі були оприлюднені сьогодні, повідомляє Mirror.

Зазначається, що 23-річний француз, ім'я якого не називається, був викритий після того, як спробував роздобути автомат Калашнікова через Інтернет.

Читайте такожСмоленська трагедія: у Польщі не виключають версію замаху як причини катастрофи

"Джерела серед правоохоронців у Парижі відзначили, що затриманий належить до праворадикалів і хотів убити Макрона, а також "темношкірих, арабів, євреїв і гомосексуалістів"", - зазначає Mirror.

Обвинувачений, виходець із столичного регіону Франції, планував скоїти вбивство президента Франції 14 липня на Єлисейських полях під час військового параду, що проводиться на честь національного свята - дня взяття Бастилії.

Зазначається, що при спробі арешту він погрожував поліцейським кухонним ножем. Ще зброя була знайдена в його автомобілі. Джерела серед правоохоронців повідомили радіостанції RMC, що обвинувачений "психологічно нестійкий, але рішучий".