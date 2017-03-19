У Таїланді запобігли спробі замаху на прем'єр-міністра - ЗМІ

Правоохоронці у суботу виявили склад зі зброєю в будинку одного з лідерів лівого політичного руху "Об'єднаний фронт за демократію проти диктатури", який знаходиться в бігах, виступає проти правлячої партії "Народний союз за демократію" та підтримує колишнього тайського прем'єра Таксіна Чінавата. Про це повідомляє ТАСС.

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"Ми знайшли гвинтівку з оптичним прицілом. Ми гарантуємо, що зброя призначалася не для стрільби по птахах, а для нападу на лідера країни", - сказав начальник поліції королівства.

Дев'ятеро підозрюваних у справі були затримані.

Таксін Чінават був прем'єром Таїланду з 2001 по 2006 рік. Він є одним із засновників руху "червоних сорочок", що користується масовою підтримкою серед мешканців королівства, особливо в сільській місцевості. Уряд його молодшої сестри Йїнглак Чінават було усунуто від влади в травні 2014 року, коли в результаті військового перевороту прем'єром став Прают Чан-Оча, який раніше керував сухопутними військами ЗС країни.