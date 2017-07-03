Лідер Китаю розповів, що його дратує у відносинах зі США

Лідер КНР Сі Цзіньпін у понеділок, 3 липня, вказав на "деякі негативні фактори", які виникли в американсько-китайських відносинах після його першої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч очільників двох держав відбулася менш ніж три місяці тому, як повідомляє DW.

Заява Сі Цзіньпіна пролунала після телефонної розмови між ним та Дональдом Трампом, яка відбулася в неділю, 2 липня. Китай незадоволений тим, що США продають зброю Тайваню та наклали санкції на китайський Bank of Dandong через зв'язки банку з Північною Кореєю.

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Невдоволення КНР підсилило те, що 2 липня американський есмінець з'явився в 12-мильній зоні навколо одного зі спірних Парасельських островів у Південнокитайському морі, які Китай вважає своїми. У МЗС КНР із цього приводу закликали США негайно припинити "провокацію" та заявили, що надіслали в район острова Трайтон бойові кораблі і літаки.

Під час розмови з Трампом Сі Цзіньпін наголосив і на очікуваннях Пекіна, що Вашингтон дотримуватиметься політики "одного Китаю". Ця політика регулює офіційні контакти з Тайванем, який Китай вважає своєю територією.

У Білому домі заявили, що головною темою переговорів Трампа та лідера КНР була загроза з боку Північної Кореї. Сторони також обговорили питання торгівлі, передає агентство Reuters.

Трамп також поговорив у неділю з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Очікується, що президент США зустрінеться з лідерами Китаю та Японії на саміті G20. Саміт відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі.

Сі Цзіньпінь та Сіндзо Абе під час переговорів із Трампом "підтвердили свою відданість ідеї денуклеаризації (ядерного роззброєння - Ред.) Корейського півострова", - йдеться в повідомленні Білого дому.