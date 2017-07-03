Макрон закликав країни ЄС провести дебати щодо реформи спільноти

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейських лідерів до реформування Євросоюзу, щоб подолати євроскептицизм серед населення. Про це Макрон заявив, виступаючи під час засідання конгресу парламенту, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожУ Франції запобігли спробі замаху на Еммануеля Макрона"Я твердо вірю у Європу, але я не вважаю цей євроскептицизм необгрунтованим", - заявив Макрон. Він повторив свій передвиборчий заклик щодо проведення так званих "демократичних конвенцій" або ж публічного обговорення у країнах ЄС можливого реформування блоку.

"Франція повинна взяти на себе ініціативу. Я хочу зробити це завдяки тісній кооперації, яку ми вже започаткували з канцлером Німеччини. До кінця цього року ми запустимо "демократичні конвенції" по всій Європі", - сказав французький президент.

Нагадаємо, у травні президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили можливу реформу Євросоюзу та заявили про намір розробки "дорожньої карти" проектів ЄС та єврозони, над якими спільно працюватимуть обидві держави.