У Франції дві людини на мотоциклі відкрили вогонь по людях: є жертва і поранені - ЗМІ

У французькій Тулузі дві людини на мотоциклі відкрили вогонь по групі людей, убивши одного і поранивши ще шістьох.

Про стрілянину в районі Рейнері повідомляє телеканал France 3 з посиланням на місцеву поліцію, а також телеканал Europe 1, передає «Бі-бі-сі».

За повідомленням каналу France 3, один з нападників був одягнений в "традиційний мусульманський одяг".

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За словами джерела ЗМІ в префектурі, стрілянина не пов'язана з тероризмом.

Як повідомляє портал TVSud, нападники - чоловік і жінка.

У неділю ввечері в результаті стрілянини біля мечеті в Авіньйоні вісім осіб отримали поранення. Віруючі покидали мечеть Ар-Рахма близько 22:30 за місцевим часом, коли двоє нападників відкрили вогонь.