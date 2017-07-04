У Франції дві людини на мотоциклі відкрили вогонь по людях: є жертва і поранені - ЗМІ

02:21, 04 липня 2017
Світ
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За даними місцевих ЗМІ, один з нападників був одягнений в "традиційний мусульманський одяг".

Поліція Франції після стрілянини біля мечеті 2 липня / REUTERS

У французькій Тулузі дві людини на мотоциклі відкрили вогонь по групі людей, убивши одного і поранивши ще шістьох.

Про стрілянину в районі Рейнері повідомляє телеканал France 3 з посиланням на місцеву поліцію, а також телеканал Europe 1, передає «Бі-бі-сі».

За повідомленням каналу France 3, один з нападників був одягнений в "традиційний мусульманський одяг".

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За словами джерела ЗМІ в префектурі, стрілянина не пов'язана з тероризмом.

Як повідомляє портал TVSud, нападники - чоловік і жінка.

У неділю ввечері в результаті стрілянини біля мечеті в Авіньйоні вісім осіб отримали поранення. Віруючі покидали мечеть Ар-Рахма близько 22:30 за місцевим часом, коли двоє нападників відкрили вогонь.

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Теги: #інциденти у Франції#стрілянина у Франції