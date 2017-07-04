Представник Держдепу зустрівся з послом РФ перед майбутніми переговорами Трампа і Путіна

02:53, 04 липня 2017
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Дипломати обговорили «поточні зусилля, спрямовані на вирішення питань, що становлять взаємний інтерес у двосторонніх відносинах».

Будівля Держдепу США / REUTERS

Заступник держсекретаря США з політичних питань Томас Шеннон зустрівся з послом Росії Сергієм Кисляком.

Як йдеться в повідомленні Державного департаменту США, дипломати обговорили майбутню зустріч президента Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

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Також вони обговорили планування нової зустрічі між Шенноном та заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим, а також «поточні зусилля, спрямовані на вирішення питань, що становлять взаємний інтерес у двосторонніх відносинах».

Як повідомляв УНІАН, за даними американського телеканалу CNN, Трамп і Путін під час зустрічі на саміті G20 у Гамбурзі обговорять питання анексії Росією Криму.

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Теги: #Держдепартамент США#зустріч Трампа і Путіна