Представник Держдепу зустрівся з послом РФ перед майбутніми переговорами Трампа і Путіна

Заступник держсекретаря США з політичних питань Томас Шеннон зустрівся з послом Росії Сергієм Кисляком.

Як йдеться в повідомленні Державного департаменту США, дипломати обговорили майбутню зустріч президента Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

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Також вони обговорили планування нової зустрічі між Шенноном та заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим, а також «поточні зусилля, спрямовані на вирішення питань, що становлять взаємний інтерес у двосторонніх відносинах».

Як повідомляв УНІАН, за даними американського телеканалу CNN, Трамп і Путін під час зустрічі на саміті G20 у Гамбурзі обговорять питання анексії Росією Криму.