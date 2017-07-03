Трамп і Путін під час зустрічі обговорять питання Криму - CNN

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним буде піднімати питання анексії Криму Росією. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Видання повідомляє, що головною темою переговорів президентів Росії і США на саміті "Великої двадцятки" в Німеччині буде підтримка Росією Башара Асада і питання окупованих територій України, включаючи Крим. При цьому питання втручання Росії у президентські вибори в США, найімовірніше, не буде підніматися під час зустрічі.

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"Навіть без питання про вибори, зустріч між Трампом і Путіним є ключовою для майбутнього Європи та Близького Сходу. Питання про санкції США проти Росії, вторгнення Росії в Крим, майбутнє Сирії, знищення "Ісламської держави" - це все на порядку денному", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що готові «на ту форму зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гамбурзі в рамках саміту «Великої двадцятки», яка «зручна для американців».