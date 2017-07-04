ФСБ ізолювала одного з ключових свідків у справі збитого МН17 - волонтери
10 травня 2017 року правоохоронні органи в Москві затримали чинного полковника ГРУ ГШ РФ, члена "ради командирів Союзу Добровольців Донбасу" Василя Гераніна, якого вважають спільником і ключовим свідком у справі про знищення рейсу MH17.
Характерні ознаки затримання Гераніна вказують на реалізацію спецоперації ФСБ із зачистки та ізоляції свідків терористичного акту проти світової спільноти.
Коротка замітка про затримання Гераніна, якого назвали "військовим експертом" й "полковником, якому доповідали про збитий "Боїнг" рейсу MH17, вийшла на MK.ru, але оперативно була видалена із сайту, йдеться у розслідуванні InformNapalm.
Але на регіональних ресурсах залишилися передрук цього матеріалу. Новина не викликала резонансу в російських ЗМІ і була зам'ята.
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Повідомлялося, що підставою для затримання стало те, що Геранін нібито перевозив у своєму авто осколковий боєприпас для 40-мм підствольного гранатомета ГП-25. Після затримання за місцем проживання Гераніна зробили обшук й додатково виявили кілька одиниць вогнепальної зброї. У затриманні й обшуках брали участь співробітники поліції, але інсценування й спосіб затримання схожі на сплановану операцію ФСБ. Наразі затриманий перебуває під слідством у СІЗО. Відомо, що ГРУ ГШ РФ його звільнили заднім числом.
Також відомо, що на початку березня 2014 року полковник Геранін особисто прибув у Крим і брав активну участь в анексії українського півострова Росією. Геранін також цікавий тим, що за даними СБУ він особисто опікувався бойовиком Безлером ("Бєсом") у період його перебування на Донбасі. 20 липня 2014 СБУ опублікувала перехоплення доповіді Ігоря Безлера Василю Гераніну про збитий літак рейсу МН17. Таким чином він є одним з ключових свідків у справі російського теракту проти міжнародної спільноти.
"Дії спецслужб Російської Федерації з ізоляції та ліквідації свідків терористичного акту проти пасажирів рейсу MH17 вказують, що Росія всіма силами намагається перешкоджати слідчому процесу", - йдеться у розслідуванні волонтерів.
Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій йшлося про те, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно, був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський, відомий під псевдонімом "Хмурий".