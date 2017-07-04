ФСБ ізолювала одного з ключових свідків у справі збитого МН17 - волонтери

Характерні ознаки затримання Гераніна вказують на реалізацію спецоперації ФСБ із зачистки та ізоляції свідків терористичного акту проти світової спільноти.

Коротка замітка про затримання Гераніна, якого назвали "військовим експертом" й "полковником, якому доповідали про збитий "Боїнг" рейсу MH17, вийшла на MK.ru, але оперативно була видалена із сайту, йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Але на регіональних ресурсах залишилися передрук цього матеріалу. Новина не викликала резонансу в російських ЗМІ і була зам'ята.

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Повідомлялося, що підставою для затримання стало те, що Геранін нібито перевозив у своєму авто осколковий боєприпас для 40-мм підствольного гранатомета ГП-25. Після затримання за місцем проживання Гераніна зробили обшук й додатково виявили кілька одиниць вогнепальної зброї. У затриманні й обшуках брали участь співробітники поліції, але інсценування й спосіб затримання схожі на сплановану операцію ФСБ. Наразі затриманий перебуває під слідством у СІЗО. Відомо, що ГРУ ГШ РФ його звільнили заднім числом.

Також відомо, що на початку березня 2014 року полковник Геранін особисто прибув у Крим і брав активну участь в анексії українського півострова Росією. Геранін також цікавий тим, що за даними СБУ він особисто опікувався бойовиком Безлером ("Бєсом") у період його перебування на Донбасі. 20 липня 2014 СБУ опублікувала перехоплення доповіді Ігоря Безлера Василю Гераніну про збитий літак рейсу МН17. Таким чином він є одним з ключових свідків у справі російського теракту проти міжнародної спільноти.

"Дії спецслужб Російської Федерації з ізоляції та ліквідації свідків терористичного акту проти пасажирів рейсу MH17 вказують, що Росія всіма силами намагається перешкоджати слідчому процесу", - йдеться у розслідуванні волонтерів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій йшлося про те, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно, був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський, відомий під псевдонімом "Хмурий".