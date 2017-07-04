Білий дім підтвердив названу Кремлем дату зустрічі Трампа і Путіна

У США підтвердили, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським керівником Володимиром Путіним відбудеться в перший день саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі, у п’ятницю, 7 липня.

Як повідомили в Білому домі, це буде «нормальна двостороння зустріч», і відбудеться вона у другій половині дня, передає Радіо Свобода.

Інших коментарів у вівторок, що є у США національним святом, Днем незалежності, у Вашингтоні не давали.

Раніше у вівторок про зустріч Трампа з Путіним 7 липня повідомили в Москві.

При цьому речник президента Росії Дмитро Песков заявив, що ця зустріч на полях саміту буде «повноцінна» і «сидяча», а не «на ногах». Але прес-конференції двох керівників після неї не буде, додав він.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков висловив сподівання, що зустріч двох президентів буде «доволі ґрунтовною», але додав, що наразі не ясно, скільки часу вона протриває.

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А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив, що в осередді уваги зустрічі президентів будуть Сирія і Україна. Але, додав він, цим порядок денний не обмежується. При цьому чільний дипломат висловив сподівання, що обом керівникам вистачить часу для розмови й щодо інших питань.

Попередніми днями радник Білого дому з національної безпеки генерал Герберт Раймонд МакМастер заявляв, що визначеного порядку денного зустрічі двох керівників немає, і американський президент сам наголосить на тому, про що він захоче говорити з російським.

Це має бути перша з часу обрання Трампа особиста зустріч американського керівника з Путіним. За цей час вони двічі говорили телефоном.

Відносини США й Росії останнім часом значно загострені через цілу низку розбіжностей, серед яких дії Росії в Україні і Сирії чи її втручання у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США у спільній заяві (Москва заперечує це).

У перебігу передвиборчої кампанії Трамп багато разів вихваляв Путіна і обіцяв поліпшити відносини з Росією. Але після його обрання цього так і не сталося. Адміністрація Трампа наразі продовжує попередню політику Вашингтона щодо Москви, незважаючи на нові заяви президента США про сподівання на кращі відносини з Росією.