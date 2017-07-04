У Кремлі назвали дату зустрічі Трампа із Путіним

Перша зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться 7 липня в Гамбурзі на полях саміту «Великої двадцятки».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, зустріч Трампа і Путіна узгоджена саме на цю дату.

Як повідомляв УНІАН раніше, Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним буде піднімати питання анексії Криму Росією. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Видання повідомляє, що головною темою переговорів президентів Росії і США на саміті "Великої двадцятки" в Німеччині буде підтримка Росією Башара Асада і питання окупованих територій України, включаючи Крим. При цьому питання втручання Росії у президентські вибори в США, найімовірніше, не буде підніматися під час зустрічі.