Макрон спустився під воду на атомній субмарині під час навчань із запуску ядерної ракети (фото)

Президент Франції Еммануель Макрон провів весь день на військово-морській базі Іль-Лонг, зокрема, кілька годин під водою на борту атомного підводного човна, взявши участь у навчаннях, що імітують запуск ядерної ракети. Про це пише Російська служба ВВС.

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На АПЧ "Ле Террібль", який знаходився у 300 км від узбережжя Бретані, Макрона опустили з вертольота. Фото спуску пізніше з'явилося в "Твіттері" французького президента.

Макрон підкреслив важливість французьких сил ядерного стримування, назвавши їх "наріжним каменем безпеки".

Всі чотири французькі атомні підводні човни, обладнані ядерними балістичними ракетами, дислокуються на базі Іль-Лонг.

Крім підводних човнів, ядерні ракети є на озброєнні французьких ВВС. У загальній складності ядерний арсенал країни становить близько 300 боєголовок.

Після того як в 2019 році Британія покине Євросоюз, Франція залишиться єдиною з 27 країн об'єднаної Європи, в арсеналі якої є ядерна зброя.

Видання відзначає, що одночасно з візитом президента Макрона на Іль-Лонг новий французький уряд під головуванням Едуара Філіпа з легкістю виграв голосування про довіру в парламенті: його підтримали 370 депутатів нижньої палати, "проти" проголосували лише 67.

Філіп представив на затвердження парламентаріїв програму роботи свого кабінету, що включає скорочення бюджетних витрат і реформу трудового законодавства. Категорично проти цієї реформи виступали французькі профспілки, які погрожують масовими страйками найближчої осені.