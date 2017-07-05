Країни Перської затоки підтвердили отримання відповіді від Катару на їх ультиматум

Влада Катару передали відповідь на висунуті вимоги Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Бахрейну і Египету, повідомляє "Газета.ru", посилаючись на Саудівське агентство преси (SPA).

«Чотири арабські країни отримали відповідь Катару через Кувейт перед закінченням терміну (ультиматуму), продовженого за прохання еміра Кувейту шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха», — йдеться в повідомленні.

Читайте такожКатар заявив про готовність до врегулювання кризи з арабськими країнами

При цьому подробиць про зміст послання агентство не наводить.

Відзначається, що спільна відповідь на послання Катару буде надана «у відповідний час».

Раніше міністр закордонних справ Катару Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тані прибув у Кувейт з офіційною відповіддю на список вимог від ряду арабських країн.

Дипломатичний скандал стався вранці 5 червня. Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром за звинуваченням у підтримці тероризму і терористичних угруповань. Пізніше відносини розірвали також Ємен, Лівія, Мальдіви, Маврикій і Мавританія. У свою чергу Йорданія і Джібуті знизили рівень своїх диппредставництв в Катарі. Сенегал, Нігер і Чад оголосили про відкликання послів.