Низка країн Перської затоки розірвали дипломатичні відносини з Катаром: Доха відреагувала

Після того, як Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Саудівська Аравія, Ємен і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром, офіційна Доха ці країни у порушенні суверенітету та фабрикуванні "безпідставних звинувачень". Про це у понеділок, 5 червня, заявило міністерство закордонних справ емірату в Перській затоці, передає "Німецька хвиля".

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Дипломатичні відносини з ним розірвали також Мальдіви, повідомляє Reuters. На думку Дохи, "легітимного виправдання таким крока" немає. Катар відомий своєю підтримкою ісламістського руху "Брати-мусульмани".

Видання зазначає, що анонсовані державами заходи доволі серйозні. Бахрейн та ОАЕ, зокрема, дали катарським дипломатам дві доби на виїзд з країн. Сусіди Катару також припиняють з ним морське та авіасполучення. Одні з найбільших перевізників регіону, зокрема Emirates, Etihad, flydubai, Air Arabia та Saudi Airlines, заявили, що рейси в Доху припиняються від вівторка, 6 червня.

ОАЕ, Саудівська Аравія та Бахрейн також наказали громадянам Катару, як туристам, так і резидентам, залишити країни упродовж двох тижнів. Цей крок суперечить угоді Ради співробітництва арабських держав Перської затоки щодо вільного пересування та проживання осіб. Cаудівська Аравія також заблокувала постачання товарів до Катару суходолом, закривши свої кордони.

Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Саудівська Аравія і Єгипет заявили вранці в понеділок, 5 червня, що розривають дипломатичні відносини з сусіднім Катаром. Причиною рішення, зокрема Ер-Ріяда, стала "загроза тероризму і екстремізму".

Формальним приводом для такого кроку називають підтримку Катаром терористів, зокрема "Ісламської держави" (ІД) і "Аль-Каїди". Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії також обвинувачує Доху в "підтримці терористичних організацій в Ємені". Рішення арабських країн було прийняте після оприлюднення наприкінці травня промови еміра Катара про підтримку нормальних відносин з Іраном, яка викликало критику на саміті країн Перської затоки. Пізніше Доха заявила, що публікацію зробили хакери.