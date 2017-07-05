В Італії затримали 116 осіб у рамках спецоперації проти босів калабрійської мафії

Поліція італійського міста Реджо-Калабрія затримала 116 осіб у рамках великої операції, спрямованої проти босів найбільш впливових кланів калабрійської мафії Ндрангета.

Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на джерела.

До операції було залучено тисячу офіцерів поліції. Під час операції поліції вдалося отримати і скласти детальну інформацію про 23 клани, які входять до мафіозної групи Ндрангета.

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Сина боса одного із кланів затримали після прослуховування телефонної розмови, в якій він сказав: "Я є державою тут".

Раніше УНІАН повідомляв, що у східній частині Сицилії 15 січня цього року був затриманий 30-річний наркобарон Андреа Ніцца, який входить до списку 100 найбільш небезпечних злочинців, що розшукуються правоохоронцями.

Він очолював збройне крило мафіозного клану Santapaolas, займався міжнародною торгівлею наркотиками, мав зв’язки з Албанією та Грецією.