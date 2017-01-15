В Італії затримано мафіозі з числа найнебезпечніших втікачів за наводкою його брата

Як повідомляє агентство ANSA, італійські карабінери сьогодні взяли під варту наркобарона разом з двома особами в орендованому будинку.

Злочинця було затримано за наводкою його брата Фабріціо, який погодився співпрацювати зі слідством.

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Ніцца переховувався від правосуддя з 2014 року, він зник після винесення йому вироку, відповідно до якого наркобарон мав провести за гратами 6 років 8 місяців.

Він очолював збройне крило мафіозного клану Santapaolas, займався міжнародною торгівлею наркотиками, мав зв’язки з Албанією та Грецією.