Арабські країни продовжили бойкот Катару через його відмову від ультиматуму

Арабські країни продовжать бойкотувати Катар, що відповів відмовою на висунутий йому ультиматум.

Про це було оголошено на минулій в Каїрі зустрічі глав МЗС Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Бахрейну і Єгипту, передає «Бі-бі-сі».

Учасники зустрічі заявили, що негативна відповідь Катару "свідчить про нерозуміння їм всієї серйозністі небезпеки ситуації", і висловили жаль з цього приводу.

Як заявив глава саудівського МЗС Адель аль-Джубейр, про додаткові заходи щодо Дохи буде оголошено після консультацій, "у відповідний час".

Трійка провідних країн Перської затоки - Саудівська Аравія, ОАЕ і Бахрейн - звинувачують Катар в підтримці тероризму і екстремізму. До цих звинувачень приєднуються Єгипет і інші арабські країни. Місяць тому вони оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром.

Зокрема, Катар звинувачують у виплаті понад мільярду доларів викупу підтримуваним шиїтським Іраном воєнізованим угрупованням за звільнення кількох членів королівської сім'ї, захоплених в Іраку під час полювання.

Катар заперечує всі звинувачення у підтримці тероризму, в тому числі і виплаті викупу бойовикам. На думку влади Катару, насправді бойкот викликаний прагненням сусідів змусити його вести свою зовнішню політику в суворій відповідності з лінією Саудівської Аравії.

23 червня Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн направили Катару список з 13 вимог, виконання яких необхідне для припинення бойкоту.

У їх числі - закриття катарської мережі супутникового телебачення "Аль-Джазіра", згортання турецької військової бази і скорочення контактів з Іраном. На виконання вимог Катару відвели 10 днів.

Міністр закордонних справ Катару назвав вимоги настільки нереалістичними, що негативна відповідь на них, за його словами, була визначена.

Як розповіли Бі-бі-сі офіційні особи ОАЕ, після закінчення терміну ультиматуму економічні та політичні санкції проти Катару набудуть постійного характеру.