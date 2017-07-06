Сутички у Венесуелі: прихильники Мадуро напали на опозиціонерів у парламенті

Десятки прихильників президента Венесуели увірвалися в підконтрольну опозиції національну асамблею, поранивши кількох депутатів і журналістів.

Як передає «Бі-бі-сі», на відео з місця подій видно, як з парламенту виходять два опозиційних депутата із закривавленими обличчями.

За даними сайту La Patilla, що підтримує опозицію, люди з натовпу атакували кількох людей в будівлі національної асамблеї.

Деякі ЗМІ повідомляють, що поранення отримали вісім осіб. Серед них - депутат Амеріко де Ґраціа.

Читайте такожУ Венесуелі гелікоптер атакував будівлю Верховного суду

Заворушення почалися, коли президент Ніколас Мадуро виступав на військовому параді з нагоди Дня незалежності Венесуели.

Перед вторгненням його прихильників у парламент віце-президент Тарек ель-Айссами раптово приїхав у Національну асамблею з міністрами і главою збройних сил Володимиром Падріні Лопесом.

Ель-Айссами виступив з промовою, в якій закликав прихильників влади прийти і висловити йому підтримку. В результаті натовп спочатку кілька годин протестував біля парламенту, а потім увірвався в будівлю.

Парламент перейшов під контроль опозиційних депутатів у грудні 2015 року після чергових виборів. Прихильники Мадуро періодично влаштовують протести у національній асамблеї.

В останні три місяці по всій Венесуелі протестує опозиція. Демонстрації супроводжуються зіткненнями з поліцією. В результаті близько 90 осіб загинули. Влада і опозиція звинувачують один одного в ескалації насильства.