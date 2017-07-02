Протести у Венесуелі: кількість жертв досягла майже 90 осіб

Щонайменше чотири особи загинули в суботу, 1 липня, під час антивладних демонстрацій у Венесуелі.

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Як повідомила генеральна прокурорка Венесуели Луїса Ортега Діас, люди загинули під час зіткнень у місті Баркісімето на північному заході країни, передає «Німецька хвиля».

Представники правоохоронних органів Венесуели не уточнили, хто є відповідальним за смерть протестувальників. За даними мера міста Баркісімето, демонстранти були застрелені членами проурядових збройних формувань.

Таким чином кількість жертв антиурядових протестів у Венесуелі, які тривають протягом останніх трьох місяців, складає вже щонайменше 89 осіб.

Нагадаємо, антивладні виступи у Венесуелі продовжуються від квітня цього року. Протестувальники вимагають, зокрема, відставки президента країни Ніколаса Мадуро.