У Білому домі досі не знають, що Трамп скаже спритному маніпулятору Путіну - The New York Times

Напередодні зустрічі президентів США і Росії в Гамбурзі навіть близьке оточення і старші радники Дональда Трампа не знають, як він поводитиметься і що скаже Володимиру Путіну. Про це пише The New York Times.

Читайте такожДержсекретар США перед зустріччю Трампа і Путіна нагадав про роль Росії у Сирії

Вельми очікувані переговори з російським лідером - багато в чому скоріше необхідність, враховуючи критичні розбіжності в думках, що розділяють Сполучені Штати і Росію. Ця зустріч створює ризики для Трампа, оскільки в США тривають розслідування зв'язків його виборчого штабу з росіянами, а також питаннями про його готовність протистояти Москві через її агресивні дії та ймовірне втручання у вибори в США.

"Атмосфера невизначеності навколо цієї зустрічі тільки посилюється схильністю президента до непередбачуваних висловлювань та дивних поглядів", - відзначають автори матеріалу.

"У Білому домі і в Державному департаменті спостерігається досить нервова атмосфера у зв'язку з цією зустріччю, там бачать багато потенційних ризиків. Навколо президента залишається сіра хмара підозри у змові, тому будь-яка угода повинна пройти мікро-перевірку: "Чи це не поступка Росії?" - сказав колишній посол в Україні, який працював у Раді Національної безпеки і Державному департаменті, Стівен Пайфер.

Сам Дональд Трамп, схоже, не тривожиться з приводу зустрічі з Путіним. Він сказав помічникам, що його більше дратує перспектива, що його буде лаяти канцлер Німеччини Ангела Меркель та інші лідери за вихід з Паризької кліматичної угоди і посилення правил імміграції.

Напередодні того, як Трамп покинув Вашингтон, Білий дім оголосив, що зустріч буде офіційною дискусією, а не швидкими "переговорами в куточку" під час економічного саміту.

Журналісти вважають, що такий формат буде вигідний для обох переговірників, і нагадують: Володимир Путін – спритний маніпулятор у спілкуванні один на один. Одного він разу привів лабрадора на зустріч з Ангелою Меркель, знаючи, що вона боїться собак.

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч президентів США і РФ відбудеться 7 липня в Гамбурзі на полях саміту "Великої двадцятки". Серед іншого планують обговорити російську агресію проти України.