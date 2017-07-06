Опоненти Катару не змогли домовитися про нові санкції

Альянс арабських держав у регіоні Перської затоки не зміг домовитися про нові санкції проти Катару, який вони звинувачують у підтримці терористичних угрупувань і тісних зв'язках з шиїтським Іраном, як повідомляє DW.

На зустрічі в Каїрі в середу, 5 липня, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет і Бахрейн висловили розчарування реакцією Катару на їх вимоги, але про введення нових штрафних заходів проти цього емірату не оголосили.

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Негативна відповідь на вимоги сусідніх держав свідчить про непередбаченості і несерйозне ставлення до вирішення проблем, заявив глава МЗС Єгипту Самех Шукрі, підкресливши, що кожне рішення слід серйозно зважувати. Учасники каїрської зустрічі, проте попередили, що подальші санкції проти Катару можуть бути прийняті у відповідний для цього час і у відповідності з нормами міжнародного права.

Чотири арабських держави місяць тому розірвали дипломатичні відносини з Катаром і оголосили блокаду цього емірату. Днями вони висунули Катару ультиматум, термін якого закінчився в ніч на 5 липня. У числі іншого від Катару вимагають обмежити стосунки з шиїтським Іраном, ворогуючим з Саудівською Аравією, і закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Катар категорично відкинув всі ці вимоги, назвавши їх неприйнятними, нереалістичними і неприпустимими.