Катар назвав висунуті арабськими країнами вимоги "нереалістичними"

Катар розглядає перелік вимог, поданих чотирма арабськими державами, які оголосили бойкот цій країні, однак вважає, що цей перелік "не є розумним або можливим".

Про це заявив шейх Саїф аль-Тані, директор урядового офісу уряду Катару, пише Reuters.

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"Ми розглядаємо ці вимоги з поваги до... регіональної безпеки і буде офіційна відповідь нашого міністерства закордонних справ", - сказав він.

Нагадаємо, представники Кувейту в ніч на п'ятницю, 23 червня, передали Катару низку вимог від арабських країн.

13 пунктів вимог передбачають, окрім іншого, що Катар повинен припинити всі зв'язки з "Братами мусульманами", "Аль-Каїдою", "Ісламською державою", "Хезболлою" і іншими радикальними групами і перестати фінансувати терористичні організації.

Також вимагається закрити англомовний канал "Аль-Джазіра" і виплатити компенсацію.

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Єгипет і Ємен розірвали дипломатичні відносини з Катаром 5 червня. Після цього до них приєдналися ще п'ять арабських держав, всі вони звинуватили Катар у втручанні у внутрішні справи інших країн, а також у спонсоруванні терористів.

Влада Катару всі звинувачення відкинула і назвала ізоляцію з боку арабських країн посяганням на суверенітет.