У Німеччині побоюються, що США можуть розпочати торговельну війну з Європою - ЗМІ

Німеччина занепокоєна, що Сполучені Штати Америки можуть розпочати торговельну війну з Європою. Як повідомляє Reuters, про це міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив перед початком саміту лідерів країн "Великої двадцятки", який відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі.

"Є речі, які викликають велику стурбованість, що Сполучені Штати розпочнуть торговельну війну з Європою", - сказав Ґабріель у коментарі радіостанції Deutschlandfunk, не надавши більшого конкретного пояснення.

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За словами міністра, Берлін продовжуватиме добиватися діалогу, щоб Німеччина і США могли діяти разом.

Як повідомляв УНІАН раніше, США вивчають шляхи підтримки роботи "нормандського формату". Про це у Вашингтоні на правах анонімності заявили представники Державного департаменту з приводу візиту секретаря Держдепартаменту Рекса Тіллерсона до України.

"Стосовно українського питання, я б сказав, що усі члени "нормандського формату" - Франція, Німеччина, Україна та Росія - висловили своє бажання, щоб США стали стороною, з якою вони б могли співпрацювати на переговорах, не як з членом "нормандського формату", а як з важливою підтримкою цього формату та посередником цих країн у переговорах щодо виконання Мінських угод", - сказав представник Держдепу.