У Держдепі заговорили про можливе приєднання США до "нормандського формату"

Сполучені Штати Америки вивчають шляхи підтримки роботи "нормандського формату". Про це у Вашингтоні на правах анонімності заявили представники Державного департаменту з приводу візиту секретаря Держдепартаменту Рекса Тіллерсона до України, повідомляється на сайті американського дипломатичного відомства.

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"Стосовно українського питання, я б сказав, що усі члени "нормандського формату" - Франція, Німеччина, Україна та Росія - висловили своє бажання, щоб США стали стороною, з якою вони б могли співпрацювати на переговорах, не як з членом "нормандського формату", а як з важливою підтримкою цього формату та посередником цих країн у переговорах щодо виконання Мінських угод", - сказав представник Держдепу.

За його словами, серед усіх чотирьох країн "нормандського формату" спостерігається широка підтримка щодо залучення США до переговорів.

"Ми зараз розглядаємо найкращі способи, яким чином ми можемо підтримати "нормандський формат" та Мінські переговори", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Тіллерсон 9 липня здійснить свій перший офіційний візит до Києва.