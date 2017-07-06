На сході Дамаска режим Асада застосував хлористий газ

Режим Башара Асада застосував хлористий газ у кварталі Джобар на сході Дамаска. В результаті атаки на об'єкти сирійської опозиції із застосуванням хлористого газу постраждали 10 бійців, передає "Анадолу" з посиланням на Медичний центр Джобара.

Наразі потерпілі перебувають на лікуванні у лікарні Джобара.

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Як зазначив представник Місцевої координаційної ради Східної Гути (передмістя Дамаска) Юсуф аль-Бустані, режим Асада часто здійснює атаки із застосуванням хлористого газу на об'єкти опозиції у Східній Гуті, Джобарі та районі Дума.

За його словами, режим Асада атакує й зони деескалації в регіоні.

"Режим Асада не виконує умов жодної з підписаних угод. Не думаю, що в майбутньому щось зміниться", - зазначив аль-Бустані.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.