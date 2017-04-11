Хімічна атака в Ідлібі: турецькі лікарі підтвердили використання зарину

При хімічній атаці на підконтрольну повстанцям проти режиму Башара Асада територію в сирійській провінції Ідліб був застосований отруйний газ зарин. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг, передає "Анадолу".

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За його словами, в аналізах крові і сечі сирійців-жертв хіматаки в Ідлібі виявили ізопропіловий ефір фторангідриду метилфосфонової кислоти - метаболіт газу зарин.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з імовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склало 72 людини, сотні постраждали.

У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, по якій завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як відомо, найгучніша жорстока атака з використанням зарину в сирійській громадянській війні сталася у 2013 році. За даними комісії ООН, що розслідувала інцидент, у передмістях Дамаска були випущені кілька ракет з боєголовками, що містили в цілому 350 літрів зарину. Жертвами атаки, за різними даними, стали від 281 до 1729 осіб, постраждали близько 3600 осіб