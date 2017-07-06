Європа більше не може повністю покладатися на США як на партнера на світовій арені – Меркель

Президент США Дональд Трамп та Канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході своєї зустрічі обмінялися критичними зауваженнями.

Про деталі зустрічі повідомив «Голос Америки».

Зокрема Ангела Меркель заявила, що Європа більше не може повністю покладатися на США як на партнера на світовій арені, в той час як Трамп просуває свою політику «Америка понад усе». Канцлер ФРН додала, що Німеччина та Китай можуть працювати разом над вирішенням світових проблем.

Трамп, зі свого боку, критично відгукнувся про зусилля Меркель щодо розширення програми прийому іммігрантів у Німеччині, в той час як сам американський лідер захищає своє рішення обмежити імміграцію з шести країн із переважно мусульманським населенням, покликане запобігти можливим терактам.

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Двоє лідерів зустрілися особисто вже вдруге: в березні Меркель відвідала Білий дім.

У ході спільної прес-конференції Трамп зазначив, що у них із Меркель є щось спільне, очевидно, відсилаючи до своїх непідтверджених заяв про те, що екс-президент Барак Обама прослуховував його під час передвиборної кампанії. Канцлер свого часу була глибоко обурена, виявивши, що США за адміністрації Обами прослуховували її телефонні розмови.

Однак Меркель не посміхнулася у відповідь на спробу Трампа пожартувати на тему прослуховування.