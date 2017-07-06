Трамп і Меркель обговорили ситуацію в Україні
21:45, 06 липня 2017Політика
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Меркель і Трамп провели зустріч в Гамбурзі напередодні саміту G20, який пройде 7-8 липня.
Ангела Меркель і Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході зустрічі обговорили ряд питань, у тому числі проблему КНДР, Близький Схід, Україну, а також саміт G20.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.
Меркель і Трамп провели зустріч в Гамбурзі напередодні саміту G20, який пройде 7-8 липня.
Перша зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа в рамках саміту G20 в Гамбурзі запланована на другу половину 6 липня.
На бесіду відведено близько години.
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