Трамп і Меркель обговорили ситуацію в Україні

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході зустрічі обговорили ряд питань, у тому числі проблему КНДР, Близький Схід, Україну, а також саміт G20.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

Меркель і Трамп провели зустріч в Гамбурзі напередодні саміту G20, який пройде 7-8 липня.

Перша зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа в рамках саміту G20 в Гамбурзі запланована на другу половину 6 липня.

На бесіду відведено близько години.