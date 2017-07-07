Меркель не збирається бути посередником між Трампом і Путіним на саміті G20

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) не вважає, що на саміті G20 може виступити в ролі посередника між президентом Росії Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом.

Про це Меркель заявила журналістам у четвер, 6 липня, після прибуття до Гамбурга на зустріч "групи двадцяти", передає DW.com.

Глава німецького уряду пояснила, що її роль полягає "не в тому, щоб бути посередником, а в тому, щоб вносити вклад" у врегулювання ситуації. Відповідне питання журналістів пролунало незабаром після різких заяв Трампа на адресу Росії, зроблених ним під час візиту в Польщу.

Читайте такожТрамп і Меркель обговорили ситуацію в Україні

Канцлер ФРН висловила надію на те, що діалог у кулуарах гамбурзького саміту, можливо, дозволить просунутися вперед у врегулюванні сирійського конфлікту. Крім того, за її словами, будуть зроблені спроби для зближення позицій Києва і Москви. У суботу, 8 липня, на полях G20 може відбутися зустріч президента Франції Емманюеля Макрона, президента Росії Володимира Путіна та Ангели Меркель в усіченому "нормандському" форматі.