У низці міст РФ пройшли обшуки в штабах Навального: одного співробітника побила поліція

У четвер російська поліція провела "слідчі заходи" у виборчих штабах опозиційного політика Олексія Навального в низці міст Росії.

Як передає Радіо Свобода, обшук, зокрема, пройшов у московському штабі політика. У поліції заявили, що він пов'язаний зі справою про "самоправство", яке нібито було порушено через порушення договору оренди інших приміщень в будівлі.

Обшуки також пройшли в штабах політика у Вологді і Астрахані. У Чебоксарах поліцейські прийшли в штаб Навального нібито через повідомлення про крадіжку. Вчора обшуки пройшли в штабах в Новосибірську і Орлі. Свої дії правоохоронні органи пояснили перевіркою повідомлень про незаконну агітацію. Зі штабів було вилучено агітаційні матеріали.

Також повідомляється, що співробітник московського штабу Навального Олександр Туровський був побитий силовиками при затриманні.

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Глава передвиборчої кампанії Навального Леонід Волков повідомив, що поліцейські "проводять слідчі дії невідомого характеру" на складі федерального штабу, де зберігаються залишки тиражу газети опозиціонера. У десятках міст, у тому числі в Іваново, Барнаулі, Нижньому Новгороді і Оренбурзі прихильникам опозиціонера не видають спрямовані їм примірники газети.

Навальний має намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. По всій країні відкрилися вже майже 60 штабів політика, його висунення підтримали понад півмільйона осіб. Прихильники Навального зіткнулися з погрозами і тиском. На самого опозиціонера в кінці квітня було скоєно напад – його облили зеленкою, він отримав хімічний опік ока.

Сьогодні, 7 липня, Навальний вийде на свободу після адміністративного арешту за звинуваченням в організації антикорупційної акції 12 червня в Москві. Його прихильники планують у суботу та неділю провести у багатьох містах країни агітаційні пікети.