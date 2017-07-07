У Франції до листопада продовжили надзвичайний стан

У Франції продовжили до листопада надзвичайний стан, оголошений 14 листопада 2015 року після серії терактів у Парижі. Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

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"Парламент Франції продовжив надзвичайний стан у країні до листопада", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, попередній термін продовження терміну дії режиму надзвичайного стану на всій території континентальної Франції та на острові Корсика мав діяти до 15 липня 2017 року.

У МЗС України раніше заявляли, що "режим надзвичайного стану передбачає посилений прикордонний та митний контроль на всіх кордонах Франції, певні обмеження прав і свобод громадян у частині проведення масових зібрань та відвідання окремих місць, а також надання дозволу правоохоронним органам на здійснення адміністративних обшуків, перевірок транспортних засобів тощо". Водночас, Шенгенське законодавство продовжує діяти без обмежень на території Франції.

МЗС рекомендує українцям, які планують здійснити поїздку до Франції, мати при собі разом з дійсним паспортом і документом, що дає право в’їзду до цієї країни (віза, посвідка на проживання тощо), підтвердження мети перебування у Франції. В цій країні дозволяється ввезення готівки в сумі 10 тис. євро на родину, а не на одну особу. Дозволена сума до ввезення не змінюється незалежно від кількості членів родини.

Як повідомляв УНІАН, серія терактів у Парижі сталася в ніч на 14 листопада 2015 року. У концертному залі Bataclan невідомі захопили заручників. Атаки були вчинені на бульварі Шарон, бульварі Вольтер, на вулиці Фонтен-про-Руа і на вулиці Алібер. У столичному передмісті Сен-Дені біля стадіону Stade de France, де проходив футбольний матч між збірними Франції та Німеччини, прогриміли вибухи. В результаті нападів терористів загинуло 130 осіб, ще близько 350 постраждали. Атаки вчинили дев'ятеро терористів.и