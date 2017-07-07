ЗМІ дізналися про згоду США залишити Асада на чолі Сирії

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала новий план щодо Сирії. Про це повідомляє портал The Daily Beast з посиланням на джерела в Білому домі та конгресі.

План передбачає, що Білий дім погоджується на те, щоб Башар Асад залишався президентом Сирії. Також у ньому йдеться про згоду на створення «зон безпеки» в Сирії і патрулювання сирійських територій російськими військовими.

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Ключова мета нової стратегії — остаточно знищити «Ісламську державу» і не дати їй повернути території. Джерела розповіли, що США, однак, не планують передавати відбиті у ІД позиції сирійській владі і не будуть розміщувати там своїх військових, а мають намір передати контроль за ними підтримуваній опозиції.

Підкреслюється, що це план, ймовірно, буде представлений на зустрічі російської і американської сторін на саміті G20, в якій будуть брати участь президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп, а також глави зовнішньополітичних відомств Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон.