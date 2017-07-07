ЗМІ дізналися про деталі зустрічі Трампа і Путіна: в кімнаті буде лише шість чоловік

Очікується, що в кімнаті буде лише шість чоловік під час зустрічі президента США Дональда Трампа із російським лідером Володимиром Путіним у п'ятницю на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі.

Як повідомляє американське видання Axios з посиланням на чиновника, який ознайомився з плануванням цього заходу, на зустрічі будуть Трамп, Путін, державний секретар Рекс Тіллерсон, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та перекладачі.

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Зустріч триватиме півгодини і відбудеться о 15:45 за місцевим часом (16.45 за Києвом).

За даними CNN, протягом декількох останніх днів Трампу підготували великий матеріал для поїздки до Європи, але розділ про його зустріч з Путіним становить лише "кілька сторінок". За інформацією одного зі співрозмовників телеканалу, кожен розмовний пункт містить лише речення або два.